Шульга був визнаний грацем року в конференції Atlantic-10 NCAA

Максим Шульга, захисник VCU (Virginia Commonwealth University) в NCAA (National Collegiate Athletic Association), був визнаний гравцем року в дивізіоні Atlantic-10, який його команда виграла.

Про це VCU повідомив у соцмережах.

Шульга у складі Вірджинії Ремс посів перше місце свого дивізіону з показником 15-3. Це дозволило команді українця кваліфікуватися одразу до чвертьфіналу турніру, переможець якого отримає місце в Березневому шаленстві NCAA.

В 1/4 фіналу плейоф VCU зустрінеться з переможцем пари Сейнт Бонавенчер – Дюкейн. Матч команди Шульги відбудеться в ніч на 15 березня.

Окрім визнання найкращим гравцем дивізіону, Максим посів місце в першій символічній збірній. Один його одноклубник посів місце у другій символічній збірній, ще один – у захисній збірній, а третій був визнаний найкращим шостим гравцем.

Максим Шульга VCU

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22-річний українець завершив регулярний сезон лідером своєї команди за очками (15,5), передачами (3,8) та перехопленнями (1,9). Шульга посів третє місце дивізіону Atlantic-10 за кількістю перехоплень та четверте місце за співвідношенням передач до втрат (2,3 до 1).

Нагадаємо, що недавно Максим Шульга помітно піднявся у рейтингу проспектів майбутнього Драфту НБА 2025 року.