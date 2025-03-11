Динамо у напруженому матчі 21 туру УПЛ сенсаційно не змогло обіграти Зорю

Луганська Зоря в гостьовому матчі змогло відібрати очки у лідера чемпіонату України Динамо.

Матч завершився результативною нічиєю 2:2.

Поєдинок розпочався із гола Будківського, який відправив м'яч точно в кут воріт Нещерета вже на третій хвилині. Підопічні Шовковського досить швидко зуміли відігратись – Ванат "перебігав" Джордана і вийшов віч-на-віч із Сапутіним, вдаривши повз воротаря луганців.

Втім, "чорно-білі" шокували Динамо, одразу відновивши свою перевагу в рахунку. Захисники киян впустили Джордана у карному майданчику під час розіграшу кутового і бразилець без проблем вивів свою команду вперед. Наприкінці першого тайму Будківський міг робити рахунок 1:3 на користь Зорі, але забарився із м'ячем і змарнував момент.

У другому таймі команда Бартуловича дещо підсіла, чим зрештою і скористалось Динамо. Пономаренко скористався навісом Кабаєва і зрівняв рахунок.

Відзначимо впевнену гру голкіпера Зорі Олександра Сапутіна, який дуже яскраво діяв як під час ударів динамівців, так і на виходах при стандартних положеннях.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 11 березня

Динамо – Зоря 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Будківський, 3, 1:1 – Ванат, 5, 1:2 – Джордан, 9. 2:2 – Пономаренко, 71

Динамо: Нещерет – Караваєв (Дубінчак, 71), Попов, Михавко, Вівчаренко – Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) – Ярмоленко (Кабаєв, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46)

Зоря: Сапутін – Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 90+3) – Мічин, Дришлюк – Білоцерковець, Будківський, Вантух (Кирюханцев, 88)

Попередження: Башич, Брагару, Джордан, Ярмоленко, Шапаренко, Пономаренко, Жуніньйо, Дубінчак, Попов

За підсумками 21 туру Динамо все ще лідирує у чемпіонаті України, але вже не так впевнено – 51 очко, в той час, як Олександрія має 47 залікових балів.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня підопічні Ротаня розгромили Оболонь.