6-разовий чемпіон світу зі стрибків оголосив про завершення кар’єри

Зірковий німецький стрибун Маркус Айзенбіхлер завершить кар’єру наприкінці поточного сезону.

Про це повідомив сам 33-річний спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Айзенбіхлер дебютував на Кубку світу в 2011 році. Сумарно здобув 3 перемоги і 28 разів піднімався на подіум на етапах Кубку світу. В сезоні-2020/21 фінішував другим у загальному заліку. В 2019 році став віце-чемпіоном Турне чотирьох трамплінів.

За кар’єру Айзенбіхлер завоював 6 золотих нагород на чемпіонатах світу, в 2022 році став бронзовим призером Олімпіади в командному турнірі.

В останні два сезони Маркус втратив місце в основі збірної Німеччини та вкрай різко виступав на Кубку світу. В поточному сезоні він посідає 38 місце в загальному заліку з 69 очками в активі.

Раніше головного тренера збірної Норвегії Магнуса Бревіга відсторонили від роботи через скандал з маніпуляціями з костюмами стрибунів.