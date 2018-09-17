Визначено найкращого наставника 8-го туру УПЛ

Наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 8 туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, проаналізувавши підсумки восьмого туру Прем'єр-ліги, вибрало найкращого наставника команди на минулому ігровому тижні.

Із середнім балом в 4,8 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові Шахтаря Паулу Фонсеці, команда якого на виїзді обіграла Олександрію 2:0.

Нагадаємо, Фонсека одружився на українці.

Джерело - УПЛ.