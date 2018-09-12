Іспанія хоче провести чемпіонат світу чи Європи

Іспанська федерація футболу планує провести чемпіонат Європи або світу 2028-го, 2030-го року.

Про це повідомляє sportarena.com, з посиланням на AS.

Видання повідомляє про намір Іспанії провести один з турнірів збірних в 2028-2030 роках.

Королівська федерація футболу Іспанії розглядає можливість проведення мундіалю або самостійно, або спільно з Португалією і Марокко.

У випадку з ЧС опонентами іспанців стануть об'єднана заявка Уругваю, Аргентини та Парагваю, інтерес до проведення турніру проявляє Великобританія.

Також Іспанія під час зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно обговорила варіант з проведенням Євро-2028. Однак пріоритет віддається саме проведенню мундіалю.

За всю історію в Іспанії проходив лише один турнір збірних - чемпіонат світу 1982 (півфінали та фінальні матчі Євро-1964 також були зіграні на іспанській території).

Чемпіонат Європи-2020 буде зіграно в декількох містах Європи, одним з яких стане іспанська Більбао.

Нагадаємо, Іспанія познущалася з фіналіста ЧС.

Також, УЄФА закликали не розводити Україну і Росію при жеребкуваннях.

Джерело - sportarena.com.