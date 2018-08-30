УЄФА закликали не розводити Україну і Росію при жеребкуваннях

Міжнародна організація Sport for all звернулася до УЄФА з пропозицією не розводити українські та російські клуби, а також національні збірні при жеребкуваннях на єврокубкові турніри і чемпіонат Європи.
Про це повідомляє telegraf.com.ua.
Ініціатори такого заклику впевнені, що заходи за участю українських та російських команд можуть проходити без інцидентів.
В організації посилалися на нещодавно проведений в Москві бій між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим, який пройшов мирно.
Крім того, автори звернення впевнені, що розведення команд позбавляє турніри спортивного принципу і заважає налагодженню відносин між народами України і Росії.
В УЄФА відповіли, що на майбутнім жеребкуванні єврокубків в Монако чинні на даний момент правила змінені не будуть - клуби з Азербайджану і Вірменії, Росії та України, Сербії та Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, а також Іспанії та Гібралтару не повинні опинитися в одній групі, а процедура жеребкування кваліфікації на Євро-2020 буде оголошена на більш пізньому етапі.
Відзначимо, російські та українські команди УЄФА почав розводити в 2014 році, в 2016-му вперше розвели національні збірні України і Росії при жеребкуванні групового етапу Євро.
Нагадаємо, визначилися всі команди групового етапу Ліги Чемпіонів.
Також, УЄФА визначив найкращий гол сезону.
Джерело - telegraf.com.ua.