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Президент Ліберії зіграв за збірну своєї країни у товариському матчі. ВІДЕО

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Президент Ліберії зіграв за збірну своєї країни у товариському матчі. ВІДЕО

Президент Ліберії Джордж Веа взяв участь у матчі між збірними Ліберії і Нігерії.

51-річний Веа вивів команду на поле з капітанською пов'язкою і провів на полі 78 хвилин, але за цей час не зумів відзначитися результативними діями. Як наслідок, нігерійці перемогли з рахунком 2: 1.

Відзначимо, що протягом своєї ігрової кар'єри Веа виступав за Монако, ПСЖ, Мілан і поки є єдиним африканцем, який вигравав Золотий м'яч.

Минулого року Веа переміг на президентських виборах.

Нагадаємо, син Веа дебютував за ПСЖ.

Джерело - Чепіон.

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