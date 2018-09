Президент Ліберії зіграв за збірну своєї країни у товариському матчі. ВІДЕО

Президент Ліберії Джордж Веа взяв участь у матчі між збірними Ліберії і Нігерії.

51-річний Веа вивів команду на поле з капітанською пов'язкою і провів на полі 78 хвилин, але за цей час не зумів відзначитися результативними діями. Як наслідок, нігерійці перемогли з рахунком 2: 1.

See Weah's free kick and solo effort but our players are adamant pic.twitter.com/N4SmArzQwv