Україна здобула путівку на Європейські ігри-2019

Збірна України перемогла Азербайджан та отримала путівку на Європейські ігри-2019.

Україна перемогла команду Азербайджану з рахунком 5:1, повідомляє Пляжний футбол Києва та України у facebook.

Українців ударом зі штрафного вивів вперед Дмитро Войтенко. Наприкінці першого тайму Іван Глуцький реалізував ще один штрафний після помилки голкіпера азербайджанців.

На початку другого періоду суперники скоротили розрив після кутового, але в третьому таймі класно перед воротами зіграв Андрій Пашко, який забив третій гол.

Після цього Іван Глуцький оформив дубль дальнім ударом з правого флангу. Крапку у грі поставив Максим Хижняк - 5:1.

Нагадаємо, у червні збірна України здолала Німеччину у Євролізі та стала переможницею своєї групи.

Окрім Німеччини, суперниками українців у Євролізі були команди Швейцарії та Італії.

Джерело - Сторінка Пляжний футбол Києва та України у facebook.