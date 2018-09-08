Англійці поступилися в матчі Ліги націй збірній Іспанії

Матч Ліги націй між збірними Англії та Іспанії завершився вольовою перемогою "Фурії Рохи".

Іспанці взяли три очки й одноосібно очолили групу 4 Ліги А.

Англія та Хорватія залишаються з нулями, однак "картаті" свій матч ще не зіграли.

Ліга Націй

Ліга А, Група 4

Англій – Іспанія 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 11 Решфорд, 1:1 - 13 Сауль, 1:2 - 32 Родріго Морено

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

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Джерело - Чемпіон.