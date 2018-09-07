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Снайдер дивно попрощався зі збірною Нідерландів. ФОТО

Сьогодні 18:31 273 0
Снайдер дивно попрощався зі збірною Нідерландів. ФОТО

Гравець збірної Нідерландів Веслі Снейдер провів прощальний матч за національну команду.

Про це повідомляє офіційний Twitter нідерландців.

Після товариського матчу між Нідерландами та Перу, який став останнім у футболці збірної для Веслі Снейдера, на поле Амстердам Арени винесли диван та телевізор. 34-річний футболіст і його сім'я подивилися відеопривітання, яке підготували тренери і колишні партнери гравця по національній команді.

Нагадаємо, з 2003 року Веслі Снейдер провів за збірну Нідерландів 134 матчі – це рекорд. У них він забив 31 м'яч. Разом з національною командою Снейдер став бронзовим призером чемпіонату Європи, а також срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - twitter/OnsOranje.

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