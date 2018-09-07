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Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

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Шевченко розповів про інцидент з вболівальниками

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Шевченко розповів про інцидент з вболівальниками

Україна переграла Чехію у першому матчі Ліги Націй. Після гри вісьмох уболівальників затримала поліція.

Керманич збірної Андрій Шевченко намагався заступитися за українських фанів. Після гри наставник української команди розповів про інцидент.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Не треба драматизувати цю ситуацію. Працівники правоохоронних органів мають свої обов’язки. Ніхто не винен у тому, що сталося", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, перед матчем уболівальники заспівали славнозвісну пісню про Путіна.

Джерело - ФФУ.

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