Тренер збірної Чехії з футболу виділив найсильніших гравців української команди

Збірна Чехії готується до домашнього матчу з Україною в рамках Ліги Націй. Головний тренер Карел Яролім розповів, кого вважає найнебезпечнішим гравцем української команди.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Кого можу виділити в складі збірної України крім Ярмоленко і Коноплянки? Думаю, Марлоса, Степаненка і Маліновського. Вони впевнено себе почувають в центрі поля, можуть ефективно підключатися до атаки і швидко повертатися в оборону. Завтра важливо не дати їм вільних зон", — сказав наставник чехів.