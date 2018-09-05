Маліновський: У нас є боржок перед уболівальниками

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вважає, що головне у матчі проти збірної Чехії – виграти центр поля.

Про це розказповів сам гравець.

"Потрібно грати у високому темпі, не давати збірній Чехії простору. Маємо зіграти дисципліновано та агресивно в центрі поля. Якщо програємо боротьбу, то отримаємо проблеми. І в них, і ви нас є боржок перед уболівальниками", – розповів Маліновський на передматчевій прес-конференції.

Відзначимо, що матч Чехія – Україна відбудеться в четвер, 6 вересня, в Угерське-Градіште.

Початок зустрічі о 21:45.

Нагадаємо, тренери української команди добре вивчили суперника.

Також, збірна презентувала нову форму.

Джерело - football24.ua.