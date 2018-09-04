Динамо U-19 дізнається суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні, 4 вересня, о 15:00 за київським часом відбудеться жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У цьому турнірі відсутній посів, тому кожен може зустрітись із кожним. Виключенням є лише протистояння українських та російських клубів.

Шлях національних чемпіонів:

Динамо, Герта, Челсі, Монпельє, Анжи, Андерлехт, Алтинорду, Сігма, Базель, ПАОК, Адміра Ваккер Медлінг, Динамо Загреб, Віторул, Мідтьюлланд, ФК Мінськ, Лех, Ельфсборг, Маккабі Тель-Авів, Хемілтон Академікал, АЕЛ Лімассол, Мьольде, Габала, Септември Софія, Астана, Марібор, Жиліна, Іллеш Академія, Шериф Тирасполь, КР Рейк'явік, ГІК, Влажнія Шкодер, Богеміанс Дублін.

Нагадаємо, Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників у Лізі Європи.

Динамо програло Карпатам в УПЛ.

Джерело - УЄФА.