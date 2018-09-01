Розклад матчів Динамо та Ворскли на груповому етапі Ліги Європи

Визначився календар матчів київського Динамо та полтавської Ворскли на груповому етапі Ліги Європи.

Свій перший матч підопічні Олександра Хацкевича проведуть 20 вересня вдома проти Астани, а завершать виступи у групі К так само домашнім матчем із Яблонцем.

Полтавська Ворскла в першому турі поїде в гості до Лондона, а завершать свої виступу у груповому етапі матчем проти Спортінга.

20 вересня

Динамо – Астана

Арсенал – Ворскла

4 жовтня

Яблонєц – Динамо

Ворскла – Спортінг

25 жовтня

Ренн – Динамо

Карабах – Ворскла

8 листопада

Динамо – Ренн

Ворскла – Карабах

29 листопада

Астана – Динамо

Ворскла – Арсенал

13 грудня

Динамо – Яблонєц

Спортінг – Ворскла

Нагадаємо, президент Ворскли задоволений суперниками.

Також, Динамо підписало молодого півзахисника.

Джерело - Чемпіон.