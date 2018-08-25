Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі - на наступний день вб'ю його

Головний тренер Арсеналу-Київ Фабріціо Раванеллі привітав країну з Днем незалежності, який пройшов вчора.

Італієць порівняв це свято з Днем Республіки, який відзначають у нього на батьківщині.

"Звичайно, я знаю, що 24 серпня - День незалежності в Україні. 27 років - це дуже мало, тому що така фантастична країна заслуговує на те, щоб бути самостійною. В Італії ми святкуємо День Республіки обов'язково, це дуже важливо для кожного італійця - відчувати себе незалежним", - зазначив Раванеллі.

"Відмінність українських футболістів від італійських проявляється взагалі в усьому. В Італії ти повинен бути підготовлений ментально, тактично і психологічно. Наприклад, в Ювентусі ти сфокусований лише на те, як граєш, і все. 90 відсотків інших проблем - їжа, машина, житло - вирішує людина в клубі", - продовжив фахівець..

"В Італії немає корупції, сподіваюся в Україні теж. Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі - на наступний день вб'ю його, а також залишу цю команду", - цитує слова Раванеллі офіційний сайт клубу.