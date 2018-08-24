Баварія без проблем розібралася з Гоффенхаймом у 1-му турі Бундесліги. ВІДЕО

Мюнхенська Баварія відкривала новий сезон німецької Бундесліги матчем на Альянц Арені проти Гоффенхайма.

Господарям вдалося відкрити рахунок в матчі на 23-й хвилині.

Джошуа Кімміх взявся виконувати кутовий. Томас Мюллер відгукнувся на подачу, головою відправивши м'яч у правий нижній кут воріт 1:0.

У другому таймі гостям вдалося відігратися. Після помилки суперника м'яч отримав Адам Салай, котрий з близької відстані закотив його в сітку 1:1.

Та все ж крапку в матчі поставили мюнхенці. Роберт Левандовскі реалізував пенальті, призначений арбітром на 79 хвилині, влучним ударом у нижній лівий кут воріт.

А вже під завісу матчу Томас Мюллер відпасував на партнера по команді. Ар'єн Роббен підхопив м’яч у штрафному майданчику та швидко вгатив його у ліву дев'ятку. Голкіпер був безпорадним. 3:1

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

1-й тур

24 серпня

Баварія - Гоффенхайм 3:1 (1:0)

Голи: 1:0- 23 Мюллер, 1:1 - 57 Салай, 2:1- 79 Левандовскі, 3:1 -90 Роббен

1:0 Мюллер

1:1 - Салай

Джерело - Чемпіон.