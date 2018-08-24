Баварія без проблем розібралася з Гоффенхаймом у 1-му турі Бундесліги. ВІДЕО

Мюнхенська Баварія відкривала новий сезон німецької Бундесліги матчем на Альянц Арені проти Гоффенхайма.
Господарям вдалося відкрити рахунок в матчі на 23-й хвилині.
Джошуа Кімміх взявся виконувати кутовий. Томас Мюллер відгукнувся на подачу, головою відправивши м'яч у правий нижній кут воріт 1:0.
У другому таймі гостям вдалося відігратися. Після помилки суперника м'яч отримав Адам Салай, котрий з близької відстані закотив його в сітку 1:1.
Та все ж крапку в матчі поставили мюнхенці. Роберт Левандовскі реалізував пенальті, призначений арбітром на 79 хвилині, влучним ударом у нижній лівий кут воріт.
А вже під завісу матчу Томас Мюллер відпасував на партнера по команді. Ар'єн Роббен підхопив м’яч у штрафному майданчику та швидко вгатив його у ліву дев'ятку. Голкіпер був безпорадним. 3:1
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
1-й тур
24 серпня
Баварія - Гоффенхайм 3:1 (1:0)
Голи: 1:0- 23 Мюллер, 1:1 - 57 Салай, 2:1- 79 Левандовскі, 3:1 -90 Роббен
1:0 Мюллер
1:1 - Салай
Джерело - Чемпіон.