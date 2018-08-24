Олімпік-Шахтар: стартові склади команд на матч 6-го туру УПЛ

В українській Прем'єр-лізі стартує шостий тур. Він розпочнеться матчем між донецькими Олімпіком і Шахтарем.

Стали відомі стартові склади команд

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

24 серпня

Олімпік - Шахтар

Олімпік: Кринский, Пасіч Є, Пасіч Г, Гришко(К), Морозенко, Зубейко, Кольцов, Снурніцин, Сондей, Ксьонз, Дегтяров.

Шахтар: П'ятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон(К), Марлос, Нем, Мораес.

Нагадаємо: Олімпік проведе патріотичну акцію для вболівальників.

Також була інформація, що троє гравців Шахтаря не зіграют в цьому матчі.