Олімпік-Шахтар: стартові склади команд на матч 6-го туру УПЛ

В українській Прем'єр-лізі стартує шостий тур. Він розпочнеться матчем між донецькими Олімпіком і Шахтарем.
Стали відомі стартові склади команд
Чемпіонат України, УПЛ
6 тур
24 серпня
Олімпік - Шахтар
Олімпік: Кринский, Пасіч Є, Пасіч Г, Гришко(К), Морозенко, Зубейко, Кольцов, Снурніцин, Сондей, Ксьонз, Дегтяров.
Шахтар: П'ятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон(К), Марлос, Нем, Мораес.
Нагадаємо: Олімпік проведе патріотичну акцію для вболівальників.
Також була інформація, що троє гравців Шахтаря не зіграют в цьому матчі.