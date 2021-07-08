Васс про падіння Стерлінга: Для пенальті в півфіналі потрібне більш явне порушення

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

Захисник данців Даніель Васс прокоментував виліт своєї команди.

"З моєї точки зору, для призначення пенальті в півфіналі потрібно набагато більш явне порушення. Ми бачили повтор, але ніякого фолу там немає. Можливо, на арбітра вплинули англійські вболівальники. Ми розчаровані тим, що програли півфінал і що сталося це через величезну помилку арбітра. Розчарування тільки більше, коли все вирішує суддя", - заявив гравець.