Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

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Колишній воротар данців та Манчестер Юнайтед Петр Шмейхель прокоментував епізод з пенальті на 104-й хвилині.

"Велика помилка. Суперечки йтимуть дуже-дуже довго. Це не пенальті. Я б поставився до поразки набагато спокійніше, якби Англія забила в одному зі своїх численних моментів. Але, на жаль, суддя припустився великої помилки. Як би там не було, ми дуже пишаємося збірною Данії", - сказав Шмейхель.