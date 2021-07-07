Збірна Італії вдесяте зіграє у фіналі великого турніру

Збірна Італії вчетверте зіграє у фіналі Євро

Збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020, обігравши Іспанію по пенальті (1:1, пен – 4:2).

Італійці зіграють у 10-й раз у фіналі великого турніру (чемпіонату світу або Європи). Більше фіналів тільки у Німеччини (14). Італійці один раз виграли чемпіонат Європи і 4 рази – чемпіонат світу.

Актуально: Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу

Для італійців це буде 4-й фінал Євро. Скуадра Адзурра виграла турнір один раз: у 1968 році італійці в переграванні здолали Югославію (2:0). Більше фіналів тільки у збірної Німеччини (6).