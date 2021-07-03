Довбик: Англія - найсильніша збірна світу

Гравці збірної України у матчі проти Англії віддадуть всі свої сили.

Про це розповів нападник українців Артем Довбик.

"Звичайно, Англія - це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані найкращі гравці з найкращої ліги світу.

Тільки шляхом згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили", - сказав Довбик.