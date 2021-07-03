Довбик: Англія - найсильніша збірна світу

Джерело - tribuna.com.
Гравці збірної України у матчі проти Англії віддадуть всі свої сили.
Про це розповів нападник українців Артем Довбик.
"Звичайно, Англія - це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані найкращі гравці з найкращої ліги світу.
Тільки шляхом згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили", - сказав Довбик.
Сьогодні, 3 липня, Україна зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.