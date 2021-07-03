Євро-2020. Збірна Данії проводить історичний матч проти Чехії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії переграє Чехію в першому таймі чвертьфіналу Євро-2020(2:0).

Томас Ділейні, який відкрив рахунок у матчі, забив свій перший гол на великих турнірах.

Також він став 7-м гравцем у данській збірній, який відзначився на цьому ЧЄ. Це найбільша кількість різних футболістів, які забивали гол за одну збірну на Євро-2020.

Збірна Данії забила вже 11 голів у цьому розіграші чемпіонату і побила національний рекорд по забитим м'ячам на одному Євро. Данці перевершили своє досягнення 1984 року(9).

Тільки Іспанія(12) забила більше голів, ніж Данія на Євро-2020, і це найкращий результат данців у рамках одного чемпіонату Європи/світу.