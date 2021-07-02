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Російський коментатор: Шевченко - чудовий тренер

Сьогодні 12:55 629 0
Орлов високо оцінив головного тренера збірної України
Російський коментатор: Шевченко - чудовий тренер
#Шевченко, #Орлов

Джерело - sport24.ru.

Відомий російський коментатор Геннадій Орлов вважає наставника збірної України Андрія Шевченка великою людиною.

Про це заявив сам коментатор.

"Шевченко - чудовий тренер. Йому все дано, у нього прекрасний бекграунд. Це велика людина.

У мене є історія, як він мимоволі звів Італію з Україною, був послом. Шевченко був улюбленцем у Берлусконі, прем'єр-міністра Італії. Коли Шевченко закінчив грати в футбол, в України були якісь проблеми, їх в Європу не пускали. Кучма домовлявся з Берлусконі, а прем'єр-міністр йому каже: "Привезіть з собою Шевченка". І вони взяли його з собою на зустріч. Берлусконі першим його покликав, а потім Кучму. Ось що таке Шевченко для України", - розповів Орлов.

В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України під керівництвом Шевченка зіграє із національною командою Англії. Матч відбудеться в Римі в суботу, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше, Орлов розповів про різницю у стилях гри збірних України та Росії.

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