Джерело - sport24.ru.
Відомий російський коментатор Геннадій Орлов вважає наставника збірної України Андрія Шевченка великою людиною.
Про це заявив сам коментатор.
"Шевченко - чудовий тренер. Йому все дано, у нього прекрасний бекграунд. Це велика людина.
У мене є історія, як він мимоволі звів Італію з Україною, був послом. Шевченко був улюбленцем у Берлусконі, прем'єр-міністра Італії. Коли Шевченко закінчив грати в футбол, в України були якісь проблеми, їх в Європу не пускали. Кучма домовлявся з Берлусконі, а прем'єр-міністр йому каже: "Привезіть з собою Шевченка". І вони взяли його з собою на зустріч. Берлусконі першим його покликав, а потім Кучму. Ось що таке Шевченко для України", - розповів Орлов.
В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України під керівництвом Шевченка зіграє із національною командою Англії. Матч відбудеться в Римі в суботу, 3 липня, о 22:00 за київським часом.
Раніше, Орлов розповів про різницю у стилях гри збірних України та Росії.