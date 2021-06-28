Шевченко: Збірна України зіграє на межі своїх можливостей

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив матч проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Команда дуже добре зіграла у двох перших матчах на Євро, у третьому не вдалося те, що ми планували. Але ми вийшли з групи, як і розраховували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітуватися.

Завтрашній поєдинок покаже, хто краще підготувався та краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри.

Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися й давати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося та хочемо провести хороший поєдинок.

У шведської команди є яскраво виражений стиль, вона добре підготовлена, фізично сильна, використовує свої найкращі якості. Вона заслуговує на велику повагу", - відзначив Шевченко.