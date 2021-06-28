Тренер збірної Швеції виділив перевагу над Україною

Збірна Швеції у маті 1/8 фіналу Євро-2020 намагатиметься скористатися фізичною перевагою.

Про це розповів головний тренер національної команди Швеції Янне Андерссон.

"Ми добре вивчили збірну України й, сподіваюся, завтра отримаємо із цього дивіденди. Ми маємо скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м’яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться.

Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Маліновський, що виступає в "Аталанті". У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців", - заявив Андерссон.