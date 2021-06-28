Левченко: Ми лаяли наших хлопців, то Нідерланди треба зрівняти з землею

Експерт висловився про виліт нідерландців з Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко шокований вильотом збірної Нідерландів з Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Якщо ми лаяли наших хлопців за матч проти Австрії, то збірну Нідерландів потрібно зрівняти з землею. Повний провал за всіма аспектами. Без лідерів (Де Йонг, Депай, Вейналдум), заміна Малена на Промеса, захист Блінда і ще багато всього. Комплімент чехам і з перемогою", - зазначив Левченко.

Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2020 Україна поступилася Нідерландам з рахунком 2:3. В 1/8 фіналу українська збірна зіграє зі Швецією. Матч відбудеться 29 червня о 22:00 за Києвом.

Раніше, збірна Бельгії переграла чинних чемпіонів Європи та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.