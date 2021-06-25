Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції продовжує бути головним фаворитом чемпіонатом Європи. Коефіцієнт на перемогу в турінірі Гальських півнів - 4,8. Далі йдуть - Італія - 6,5, Англія - 7,5 і Німеччина - 8,0.
Збірна України 12-та із 16-ти команд, які зіграють в 1/8 фіналу, коефіцієнт на перемогу підопічних Шевченка - 70. Шанси суперника України в 1/8 фіналу шведів - трохи вище за наші. Перемога Швеції - 55.
Франція - 4,8
Італія - 6,5
Англія - 7,5
Німеччина - 8,0
Іспанія - 8,5
Бельгія - 9
Нідерланди - 10
Португалія - 11,5
Данія - 20
Швеція - 55
Хорватія - 60
Україна - 70
Чехія - 70
Вельс - 80
Швейцарія - 100
Австрія - 150.