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Букмекери назвали фаворита чемпіонату Європи напередодні плей-оф

Сьогодні 20:03 1345 0
Букмекери назвали фаворита чемпіонату Європи напередодні плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції продовжує бути головним фаворитом чемпіонатом Європи. Коефіцієнт на перемогу в турінірі Гальських півнів - 4,8. Далі йдуть - Італія - 6,5, Англія - 7,5 і Німеччина - 8,0.

Збірна України 12-та із 16-ти команд, які зіграють в 1/8 фіналу, коефіцієнт на перемогу підопічних Шевченка - 70. Шанси суперника України в 1/8 фіналу шведів - трохи вище за наші. Перемога Швеції - 55.

Франція - 4,8

Італія - 6,5

Англія - 7,5

Німеччина - 8,0

Іспанія - 8,5

Бельгія - 9

Нідерланди - 10

Португалія - 11,5

Данія - 20

Швеція - 55

Хорватія - 60

Україна - 70

Чехія - 70

Вельс - 80

Швейцарія - 100

Австрія - 150.

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