Колосков: Україна не сильніша за Росію. Все інше - дурниці

Збірна України заслужено вийшла до плей-оф Євро-2020.

Про це заявив почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков.

"Україна зараз не сильніша за Росію. Тільки в особистій зустрічі можна визначити, хто сильніший. Хто говорить зворотне, говорить дурниці. Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать. Збірна України всім сподобалася. Вони добре грали і тому заслужено вийшли з групи. Українці - молодці! Росія заслужила на той результат, який зараз у неї є. У всіх були рівні умови", - сказав Колосков.