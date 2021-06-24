 Колосков: Україна не сильніша за Росію. Все інше - дурниці | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 4562 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 18:23 1204
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Сьогодні 17:54 531
Три гравці збірної України потрапили до ТОП-100 Євро-2020
Сьогодні 16:25 850
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Сьогодні 16:09 1542
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 14:55 474
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Сьогодні 13:44 2401
Шапаренко оцінив збірну Швеції
Сьогодні 13:28 1371
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Сьогодні 11:42 730
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 64256
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:27 2671
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:18 1050
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:57 1713
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:02 518
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів Дима Копий
Сьогодні 14:42 271
Прямі трансляції
Навколо спорту

Колосков: Україна не сильніша за Росію. Все інше - дурниці

Сьогодні 16:55 1568 0
Тільки в особистій зустрічі можна визначити найкращого, упевнений почесний президент РФС
Колосков: Україна не сильніша за Росію. Все інше - дурниці
#Україна, #Росія

Джерело - Чемпіонат.

Збірна України заслужено вийшла до плей-оф Євро-2020.

Про це заявив почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков.

"Україна зараз не сильніша за Росію. Тільки в особистій зустрічі можна визначити, хто сильніший. Хто говорить зворотне, говорить дурниці. Всі ці міжнародні рейтинги нічого не значать. Збірна України всім сподобалася. Вони добре грали і тому заслужено вийшли з групи. Українці - молодці! Росія заслужила на той результат, який зараз у неї є. У всіх були рівні умови", - сказав Колосков.

В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє з національною командою Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня.

Коментарі ()