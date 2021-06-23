Барселона отримає від УЄФА компенсацію за травму Дембеле

4 місяці реабілітації окупляться

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона отримає компенсацію від УЄФА за травму французького вінгера Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, гравець отримав пошкодження м'яза стегна, перебуваючи у стані збірної Франції на Євро. Він уже покинув табір команди Дідьє Дешама.

Днями стало відомо, що пошкодження Дембеле потребує чотиримісячного відновлення. Усман буде прооперований.

Згідно із правилами ФІФА, європейські клуби отримують компенсацію за травму виконавця під час його перебування у збірній на час турнірів, які входять до міжнародного календаря, якщо футболіст вибуває на термін понад 28 днів. День "простою" – це приблизно 21 тисяча євро. Таким чином, "Барселона" отримає приблизно 2,5 мільйона євро.