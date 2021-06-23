 Барселона отримає від УЄФА компенсацію за травму Дембеле | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 799 1
Німеччина ледь не програла Угорщині. Завершився груповий етап Євро-2020
Вчора 23:58 302
Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було
Вчора 23:57 4388
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Вчора 21:55 235
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Вчора 20:55 1017
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Вчора 20:54 5218 8
Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021
Вчора 20:25 1508
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
Вчора 20:09 225 1
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Вчора 17:24 686 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:39 306
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 779
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 769
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1741
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6348 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

Барселона отримає від УЄФА компенсацію за травму Дембеле

Вчора 22:40 277 0
4 місяці реабілітації окупляться
Барселона отримає від УЄФА компенсацію за травму Дембеле
#Барселона, #Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона отримає компенсацію від УЄФА за травму французького вінгера Усмана Дембеле. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, гравець отримав пошкодження м'яза стегна, перебуваючи у стані збірної Франції на Євро. Він уже покинув табір команди Дідьє Дешама.

Днями стало відомо, що пошкодження Дембеле потребує чотиримісячного відновлення. Усман буде прооперований.

Згідно із правилами ФІФА, європейські клуби отримують компенсацію за травму виконавця під час його перебування у збірній на час турнірів, які входять до міжнародного календаря, якщо футболіст вибуває на термін понад 28 днів. День "простою" – це приблизно 21 тисяча євро. Таким чином, "Барселона" отримає приблизно 2,5 мільйона євро.

Коментарі ()