У матчі третього туру Євро-2020 з Україною збірна Австрії зіграла краще.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Я зовсім незадоволений таким результатом, я очікував нічиєї, але в цілому зіграли не дуже добре. Пробували щось зробити, але цього було недостатньо. Може, потрібно більше удачі. Подивимося, чи залишимося ми на турнірі, шансів дуже і дуже мало.

Австрія зіграла краще. Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера відразу після гри.

Не думаю, що стоїть питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність допустити ще кілька помилок", - сказав Протасов.