Джерело - as.ro.
У матчі третього туру Євро-2020 з Україною збірна Австрії зіграла краще.
Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.
"Я зовсім незадоволений таким результатом, я очікував нічиєї, але в цілому зіграли не дуже добре. Пробували щось зробити, але цього було недостатньо. Може, потрібно більше удачі. Подивимося, чи залишимося ми на турнірі, шансів дуже і дуже мало.
Австрія зіграла краще. Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера відразу після гри.
Не думаю, що стоїть питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність допустити ще кілька помилок", - сказав Протасов.
Нагадаємо, що Україна посіла третє місце в групі, але може пробитися в 1/8 фіналу. Тепер підопічним Андрія Шевченка потрібно чекати результатів решти ігор і сподіватися на те, що нашій національній команді вдасться увійти в четвірку кращих третіх місць на груповому етапі.