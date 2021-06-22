 Євро-2020. Збірна України програла Австрії та інші новини | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України поступилася Австрії, Росія розгромно програла Данії та інші новини

Сьогодні 08:00 90 0
Збірна України поступилася Австрії, Росія розгромно програла Данії та інші новини
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

1. У матчі третього туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася Австрії.

2. У третьому турі групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Данії святкувала перемогу над Росією, а Бельгія переграла Фінляндію.

3. Північна Македонія розгромно програла збірній Нідерландів.

4. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що підопічні Андрія Шевченка вийдуть до плей-оф Євро-2020.

5. Збірна України має 52% шансу на вихід до плей-оф після поразки від Австрії.

6. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до десятки найкращих коучів на чемпіонаті Європи-2020.

7. УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників.

8. Збірна Італії встановила унікальне досягнення на чемпіонатах Європи.

9. Гент вимагає в Мілана 25 млн євро за Яремчука.

10. Збірна України переграла Туреччину у відборі на ЧС-2021.

11. Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

12. Український боєць Олег Малиновський (28-0, 7 КО) увійшов до ТОП-15 рейтингу напівлегковаговиків всесвітньої боксерської організації та посів шосте місце.

13. Загальна сума призових третьої ракетки України Марти Костюк після недавнього успіху на Ролан Гаррос досягла позначки в $1,000,836.

Цитата дня:

"Я бачив команду, якій не вистачало сил. Ми намагалися якось підсилити гру, але це було практично неможливо зробити. Ми грали на тому рівні, на якому нам дозволяла фізична форма", сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко після матчу з Австрією(0:1).

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