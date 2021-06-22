Бускетс назвав головну проблему Іспанії на Євро-2020

Збірна Іспанії під час виступу на Євро-2020 має психологічні проблеми.

Про це заявив гравець команди Серхіо Бускетс.

"Іспанія грала краще за своїх суперників, домінувала, створювали моменти, а не використовувала пенальті, не могла показати гідну ефективність в атаці. Але іноді треба просто, щоб тебе трохи посміхнулася удача. Нам не вистачає психології переможця.

Нам потрібно швидше повертати м'яч після його втрати, грати більше ближче до воріт суперника, рухатися швидше. Наша команда все ще молода. У нас є група гравців, які найбільше люблять володіти м'ячем. Мені подобається цей стиль. Здорове відношення до справи, фейр-плей, домінування на полі.

Третій матч в групі для нас, по суті, почався разом з фінальним свистком в поєдинках з Польщею", - зазначив Бускетс.