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Бускетс назвав головну проблему Іспанії на Євро-2020

Сьогодні 18:41 91 0
Іспанець розповів про форму збірної на чемпіонаті Європи
Бускетс назвав головну проблему Іспанії на Євро-2020
#Іспанія

Джерело - УЄФА.

Збірна Іспанії під час виступу на Євро-2020 має психологічні проблеми.

Про це заявив гравець команди Серхіо Бускетс.

"Іспанія грала краще за своїх суперників, домінувала, створювали моменти, а не використовувала пенальті, не могла показати гідну ефективність в атаці. Але іноді треба просто, щоб тебе трохи посміхнулася удача. Нам не вистачає психології переможця.

Нам потрібно швидше повертати м'яч після його втрати, грати більше ближче до воріт суперника, рухатися швидше. Наша команда все ще молода. У нас є група гравців, які найбільше люблять володіти м'ячем. Мені подобається цей стиль. Здорове відношення до справи, фейр-плей, домінування на полі.

Третій матч в групі для нас, по суті, почався разом з фінальним свистком в поєдинках з Польщею", - зазначив Бускетс.

Матч Словаччина - Іспанія відбудеться в середу, 23 червня. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна Іспанії не змогла перемогти Польщу та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020.

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