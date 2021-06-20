Євро-2020. Іспанія не змогла перемогти Польщу та ризикує не вийти до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії у другому турі групового етапу Євро-2020 зіграла внічию з національною командою Польщі.

Для польської збірної ця поразка означала б достроковий виліт з ЧЄ, а іспанці після нічиєї зі збірної Швеції мали реабілітуватися та здобувати першу перемогу.

Як і в матчі зі шведами підопічні Луїса Енріке майже увесь час контролювали м'яч та кружляли навколо штрафного майданчика суперника інколи створюючи небезпеку біля воріт польської команди. Ольмо з лівого флангу змістився в центр, і з кута штрафного майданчика пробивав у ближній нижній кут, але Щесни забрав м'яч у руки.

Проте тотальне домінування вже третій тайм поспіль на цьому Євро все ж принесло свої плоди і "Фурія Роха" забила перший гол. Морено змістився у центр і віддав пас у розріз на Морату, який у дотик відправив м'яч у ворота.

Іспанці продовжували контролювати м'яч, але поляки відповідали поодинокими контратаками.Берешинський видав класний пас на Левандовського у штрафний майданчик, Роберт продовжив у центр, але Свідерський майже впритул пробив вище воріт.

А напркінці першої половини поляки могли зрівняти рахунок. Відібрали м'яч біля чужого штрафного гості, Свідерський проивав з 20-ти метрів у лівий нижній кут, але іспанців врятувала штанга. На добиванні грав Левандовский, але його удар прийшовся прямо в Сімона.

Другий тайм розпочався за тим же сценарієм, що перебігав і перший. Іспанія контролювала м'яч і нмагалася вскрити масовану оборону польської збірної.

Проте гол забили саме поляки. Юзвяк виконав подачу з правого флангу, Левандовський перестрибнув Лапорта та головою поклав м'яч у дальній кут воріт.

Збірна Іспанії розіграл м'яч з центру поля і побігла в атаку, яка призвела до пенальті. Морено увірвався у штрафний майданчик прострілював у центр, але йому на ногу наступив Модер.

Сам же Морено пішов виконувати пенальті, але влучив у стійку. Морта був першим на добиванні, але не влучив у порожні ворота.

Надалі польська збірна почала захищати нічию, а іспанці продовжували розігрувати м'яч навколо штрафного майданчика і час від часу турбували Щесни ударами по воротах. Мората на 70-й хвилині отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав з гострого кута, але воротар збірної Польщі перевів м'яч на кутовий.

Мората мав ще нагоду відзначитися наприкінці поєдинку. Сарабія виконував закидання у штрафний майданчик, іспанський форвард пробивав у дотик, але влучив у Щесни.

Збірна Іспанії вдруге зіграла внічию на Євро та ризикує покинути турнір, для Польщі ж навпаки цей результат є ратівним і тепер підопічні Пауло Сози мають шанси на вихід у плей-оф.