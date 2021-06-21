Захисник збірної Данії: Зробимо все для перемоги над Росією

Джерело - sport.ua.
Захисник збірної Данії Яннік Вестергор оцінив заключний матч групового етапу Євро-2020 проти Росії.
Про це розповів сам футболіст.
"У нас як і раніше великі амбіції. Зробимо все для перемоги над Росією. Сподіваюся, і Бельгія нам допоможе, вигравши свій матч. Дуже не хотілося б закінчувати турнір вже після групового етапу. Вважаю, в матчі з бельгійцями, які не випадково займають перше місце в світовому рейтингу, ми довели свою силу. Постараємося зіграти не гірше проти Росії", - сказав Вестергор.
Матч Данія - Росія розпочнеться о 22:00 за Києвом.