Шевченко: Акцент на концентрацію

Джерело - footballua.tv.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив матч з Австрією на Євро-2020.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"В першу чергу, акцент на концентрацію. Є ігрові моменти. Все-таки збірна Австрії трошки по-іншому будує свою гру. Гравці повинні розуміти, що ми від них вимагаємо.
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Хлопці відновилися. Будемо думати, чи будемо ми робити заміни. Сьогоднішнє тренування - головний індикатор", - сказав Шевченко.
Матч Україна – Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня. Початок о 19:00 за київським часом.
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