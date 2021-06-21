Шевченко: Акцент на концентрацію

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив матч з Австрією на Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"В першу чергу, акцент на концентрацію. Є ігрові моменти. Все-таки збірна Австрії трошки по-іншому будує свою гру. Гравці повинні розуміти, що ми від них вимагаємо.

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Хлопці відновилися. Будемо думати, чи будемо ми робити заміни. Сьогоднішнє тренування - головний індикатор", - сказав Шевченко.