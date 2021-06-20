Італія - Вельс 1:0. Відеоогляд матчу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

У матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2020 збірна Італії переграла команду Вельсу.

Єдиний гол в матчі забив Маттео Пессіна. На 39-й хвилині Пессіна легким ударом в дальній нижній кут перевів м'яч у ворота після навісу зі штрафного Марко Верратті. На 55-й хвилині валлійська команда залишилася в меншості - червону картку отримав Ітан Ампаду.

Італійці набрали 9 очок і посіли перше місце в групі А. Вельс (4) розташувався на другому місці. Швейцарія також набрала 4 очки, але посіла третє місце через гіршу різницю м'ячів. Туреччина (0) - остання.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група А

3 тур, 20 червня

Італія - Вельс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Пессіна