Майбутній матч 2-го туру Євро-2020 проти Північної Македонії для збірної України є одним з найважливіших на турнірі.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ми будемо готуватися до серйозного матчу. Це один з найважливіших поєдинків. Є стимул - виступати на Євро, і повинен бути додатковий - грати в такому матчі, розуміючи важливість.

У Північній Македонії команди є свій яскраво виражений стиль - вона грає за схемою 5–3–2. По ходу гри вони можуть змінити систему, але стиль не змінюється. Силова команда, яка більше грає на контратаках, вона має досвідчених гравців. Пандев, йому потрібно віддати належне, в такому віці грає на Євро і забиває - молодець.

Ми повинні зіграти дуже впевнено і акуратно в обороні та креативно – в атаці. Ми повинні дотримуватися певного балансу, для того, щоб не дати їм можливість атакувати, змінювати напрямок наших атак, контролювати м'яч. Велику роль в матчі гратиме реалізація моментів.

У нас є чудові вінгери, хороший півзахист, тому треба контролювати м'яч і створювати моменти. Для нас дуже важлива підтримка. Якщо ви ще в сумнівах, прийняти правильне рішення - приїжджайте і підтримайте збірну. Дякую всім, хто вже це робить, для нас це дуже важливо.

Знаєте, є чутки, які не мають під собою жодного підґрунтя. У збірній відмінна атмосфера. Вона відкрита для всіх - заходьте до нас, ми даємо інтерв'ю, ми говоримо. У нас секретів немає. Про те, що вийшла якась інформація - навіть смішно коментувати. У збірної панують розуміння і хороша атмосфера. Хлопці, впевнений, все віддадуть, щоб досягти того результату, якого від нас чекають вболівальники", - зазначив Шевченко.