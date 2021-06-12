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Капелло спрогнозував перспективи збірної Італії на Євро-2020

Сьогодні 12:56 254 0
Фабіо Капелло прокоментував місце збірної Італії на турнірі
Капелло спрогнозував перспективи збірної Італії на Євро-2020
#Євро-2020, #Італія

Джерело - football24.ua.

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло позитивно оцінив перспективи Скуадри Адзурри на цьогорічному чемпіонаті Європи після звитяги над Туреччиною (3:0).

Про це розповів сам наставник.

"Італія грала добре, тепер вони можуть продовжити свій шлях і, як сказав тренер, навіть стати ще кращими. Я бачу їх у першій четвірці.

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Завдяки цій перемозі ми здолали найбільшу небезпеку – страх дебюту. Запасні гравці були на рівні з основою. Це дуже важливо на майбутнє, щоб передбачити втому чи травми", – розповів Капелло.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу-відкриття Євро-2020.

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