Капелло спрогнозував перспективи збірної Італії на Євро-2020

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло позитивно оцінив перспективи Скуадри Адзурри на цьогорічному чемпіонаті Європи після звитяги над Туреччиною (3:0).

Про це розповів сам наставник.

"Італія грала добре, тепер вони можуть продовжити свій шлях і, як сказав тренер, навіть стати ще кращими. Я бачу їх у першій четвірці.

Актуально: Туреччина - Італія 0:3. Огляд матчу

Завдяки цій перемозі ми здолали найбільшу небезпеку – страх дебюту. Запасні гравці були на рівні з основою. Це дуже важливо на майбутнє, щоб передбачити втому чи травми", – розповів Капелло.