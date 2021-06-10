Стаховський: Україні під силу вийти з групи на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Для збірної України вийти з групи на чемпіонаті Європи буде непросто, але реально.

Про це в коментарі нашому сайту заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"У команді панує командна атмосфера, гравці допомагають один одному, немає ейфорічних лідерів. Дуже допомагає той факт, що достатньо наших гравців виступають за кордоном у сильних чемпіонатах, які вже відіграли багато важливих матчі, і для яких тиск виступів за збірну - це норма життя. Поряд з такими гравцями молоді футболісти, які ще немають такого досвіду та не звикли до подібного тиску можуть відіграти або супертоп або провально. У будь-якому випадку - це не буде критичною точкою, тому що досвідчені Зінченко, Маліновський, Безус, Ярмоленко,Сідорчук і Пятов завжди відіграють на високому рівні. Найважливішою буде на мою думку перша гра проти Нідерландів. Вихід із групи буде важким але реальним, далі залежить від жеребу. Звісно вірю в цільову перемогу нашої команди", - сказав Стаховський.

Нагадаємо, збірна України в першому для себе матчі на Євро-2020 зіграє в Амстердамі з Нідерландами.