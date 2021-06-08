Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко під час підготовки збірної України до Євро-2020 набрав хорошу форму.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ми готуємо команду до вирішення її завдань. Найголовніше - у нас є свій стиль, від якого ми ні в якому разі не будемо відмовлятися. Ми завжди дотримуємося наших принципів. За останній рік ми однозначно стали більш гнучкими у тактичному плані. Ми можемо змінювати систему гри, але не відмовляємося від своїх принципів.

Ми можемо скоригувати систему в рамках індивідуального підходу до кожного суперника. Це може бути 4-3-3 або 3-5-2, але принципи гри ні в якому разі не будуть змінюватися. Я дуже був задоволений після гри з Францією [1:1 в кваліфікації ЧС-2022] тим, як команда сприйняла [тактичні зміни], але потім у нас були матчі, в яких страждала реалізація. Цей аспект нам треба підтягнути.

Ми сподіваємося, що в цьому також допоможуть гравці, які в тих матчах були травмовані. Той же [Андрій] Ярмоленко, який набрав зараз хорошу форму", - сказав Шевченко.