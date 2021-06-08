Збірна України прилетіла до Бухареста

У складі делегації 26 гравців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 червня, о 18.55 чартерним рейсом з Харкова до Бухареста прилетіла збірна України.

Про це повідомляє пресаташе УАФ Олександр Гливинський.

У складі національної команди залишилося 26 гравців, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020. Андрій Лунін та Богдан Михайліченко залишили розташування команди сьогодні вранці, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Олександр Сирота зробили це днем раніше.

Літак із національною командою прибув до невеликого аеропорту Баняса, що обслуговує комерційні рейси й обраний УЄФА для чартерів учасників Євро-2020.

Раніше, в УЄФА відреагували на форму збірної України.