Російський Футбольний Союз направив до УЄФА лист, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ми направили лист в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА щодо екіпірування, який забороняє політичні висловлювання.

Футбол - це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати своє екіпірування для політичних висловлювань", - йдеться у заяві.