Шевченко виділив додаткову перевагу Нідерландів над Україною на Євро-2020

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив своїх майбутніх суперників на Євро-2020.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Австрія – хороша збірна, але Північна Македонія теж непогана. Нідерланди – фаворити, але немає збірних, з якими легко грати.
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Ми завжди будемо далеко від дому, в той час, як Нідерланди зіграють на очах своїх фанатів. У них не буде ван Дейка, але вони дуже сильні. За Австрію грають футболісти з топ-клубів", – розповів Шевченко.
Нагадаємо, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів в Амстердамі (13 червня). Також у нашому квартеті зіграють Австрія і Північна Македонія.