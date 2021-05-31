Шевченко виділив додаткову перевагу Нідерландів над Україною на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив своїх майбутніх суперників на Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Австрія – хороша збірна, але Північна Македонія теж непогана. Нідерланди – фаворити, але немає збірних, з якими легко грати.

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Ми завжди будемо далеко від дому, в той час, як Нідерланди зіграють на очах своїх фанатів. У них не буде ван Дейка, але вони дуже сильні. За Австрію грають футболісти з топ-клубів", – розповів Шевченко.