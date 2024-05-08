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Чемпіона світу в середній вазі заарештували за скоєння ДТП

Сьогодні 09:25 111 0
Чемпіона світу в середній вазі заарештували за скоєння ДТП
Фото: Getty Images
#Джермалл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона WBC у середній вазі Джермалла Чарло (33-0, 22 КО) заарештувала поліція штату Техас.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на TMZ Sports.

Боксер скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння та намагався покинути місце аварії. Чарло ігнорував сирени поліції, яка намагалася його зупинити.

Джермалла звинуватили в трьох правопорушеннях — водіння в нетверезому стані з рівнем алкоголю понад 0,15 проміле, втеча від офіцера поліції, втеча з місця аварії, що спричинила збитки на суму 200 доларів і більше.

Зазначається, що американського спортсмена випустили під заставу в розмірі 9500 доларів.

Нагадаємо, Чарло мав провести бій проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. Напередодні Канело на класі переміг Мунгую.

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