Скандал у кіберспорті: канадський гравець підтримав Палестину після вильоту з найпрестижнішого турніру

Канадський гравець американської організації Wildcard (35) Пітер "stanislaw" Джаргуз висловився у підтримку Палестини після поразки від Legacy на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

У післяматчевому коментарі він сказав "Save Gaza", а пізніше продублював це в Х. Що цікаво, організатори турніру раніше заборонили будь-яку політичну активність, навіть банальне використання прапорів власних країн.

На це висловлювання вже відреагував Ширан "shushan" Шушан, старший брат Шахара "flameZ" Шушана з найкращої команди світу Team Vitality. Він звернувся до організаторів.

"Привіт, BLAST. Якщо вже дозволено вносити політику в мейджор, то, мабуть, не буде жодних проблем, якщо й ізраїльські гравці скажуть "Звільніть полонених" або вийдуть у прямий ефір з відповідним значком, так?", – написав shushan.

Пітер вже встиг відповісти ізраїльтянину, зазначивши, що не хотів його образити. Він просто сподівається, що невдовзі у світі настане мир.

"Вибач, якщо я тебе образив. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб закликати до звільнення невинних заручників, як ти це подаєш — усе, чого я хотів, це виступити за мир і базові права людини. Здається, світ розвалюється, тож я щиро сподіваюся, що незабаром настане мир".

Нагадаємо, раніше українська кіберспортивна команда B8 (20) вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши саме американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.