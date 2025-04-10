Адеємі: Соромно за те, як ми грали проти Барселони

Вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі поділився враженнями від першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому німецька команда зазнала розгромної поразки 0:4.

Футболіста цитує пресслужба УЄФА.

"Досить соромно за те, як ми грали у цьому матчі, включаючи мене і всю команду. Це зовсім не те, чого ми хотіли. Це те, що є. Як на мене, то у нас ще є шанси, але це буде дуже, дуже важко.

Ми покладаємо надії на матч-відповідь. Це складно, але це футбол, і ми вдома, тож залишається тільки сподіватися", – заявив 23-річний німецький вінгер.