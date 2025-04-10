Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Адеємі: Соромно за те, як ми грали проти Барселони

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 17:49
Адеємі: Соромно за те, як ми грали проти Барселони
Карім Адеємі
Getty Images

Вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі поділився враженнями від першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому німецька команда зазнала розгромної поразки 0:4.

Футболіста цитує пресслужба УЄФА.

"Досить соромно за те, як ми грали у цьому матчі, включаючи мене і всю команду. Це зовсім не те, чого ми хотіли. Це те, що є. Як на мене, то у нас ще є шанси, але це буде дуже, дуже важко.

Ми покладаємо надії на матч-відповідь. Це складно, але це футбол, і ми вдома, тож залишається тільки сподіватися", – заявив 23-річний німецький вінгер.

Матч-відповідь відбудеться в Дортмунді у вівторок, 15 лютого.

У поточному сезоні на рахунку Адеємі 9 голів і 7 асистів у 29 матчах за Боруссію Дортмунд в усіх турнірах.

Басрелона Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів-2024/25 Карім Адеємі

Карім Адеємі

Не будемо переплачувати: директор Наполі прокоментував можливість трансферу Гарначо
Боруссія Дортмунд може підписати одноклубника Ярмолюка, щоб замінити Адеємі
Наполі виділить 50 млн євро на трансфер таланта Боруссії Дортмунд
Наполі готує трансфер таланта Боруссії Дортмунд
Заміна Родріго: Реал цікавиться талантом Боруссії Дортмунд

Останні новини