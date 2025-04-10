Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу від IESF у 2025 році.

Про це стало відомо Players від голови Комісії НОК України з кіберспорту Дениса Давидова, який сприяв в обранні українського міста.

На даний момент ведуться фінальні перемовини.

Місцем проведення IESF World Esports Championships 2025 розглядають "Арену Львів". Змагання проходитимуть з Counter-Strike 2 (чоловічі та жіночі), Dota 2, PUBG Mobile (чоловічі та жіночі), Mobile Legends: Bang Bang, eFootball, а також додадуть Street Fighter 6 як вибір країни.

Дати проведення івента наразі не визначено. Від України участь у чемпіонаті вже підтверджено двома командами: Team Next Level (чоловіча збірна з CS2) та Apple City Gang (збірна з Dota 2).

У 2024 році чемпіонат світу IESF пройшов у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, 9 квітня українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Dota 2 вийшла у гранд-фінал турніру CCT Series 8.