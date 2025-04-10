Кому гори, кому – море. Українські біатлоністки відновлюють сили після важкого сезону

Світовий біатлон на паузі, тож коли, як не зараз, перевести дихання? Атлети шукають змогу бодай якось відпочити, бо весняна перерва – дуже коротка, і вже з травня розпочнеться справжня "каторга": гори, збори, різнопланові тренування…

Біатлон, особливо український, специфічний з огляду на його сезонність. Як поїхали з дому восени шукати снігу – то вже майже до кінця березня. Тому й на міні-канікулах всі намагаються якось "зарядити батарейки". Можливо, колись і в Україні будуть класні умови для більшої кількості тренувань на Батьківщині – тоді й можна буде частіше готуватись вдома. Але поки що так, як є.

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Як проводять вільний від змагань та тренувань час українські біатлоністки? Про їхній відпочинок ми дізнавалися з їхніх соцмереж. У наш об’єктив потрапили переважно спортсменки молодшої категорії, адже вони й в інтернеті більше часу проводять, сімейних зобов’язань переважно ще не мають, тож і відпочинок у них також активніший.

Біатлонний шарм у Шарм-ель-Шейху

У легкому вбранні та, мабуть, вже з легенькою засмагою – Тетяна Тарасюк відвідала єгипетський Шарм-ель-Шейх. Там зараз в межах +30 градусів! Після зимового сезону погрітись десь на сонечку не завадить. Зазвичай вболівальники бачать атлетів у зимовому екіпіруванні. За окулярами, шапками, бафами й комбінезонами розгледіти улюбленців складно. А тут, будь ласка!

20-річна Тетяна Тарасюк з тернопільської спортивної сім’ї, причому і її молодший брат, і старша сестра також у біатлоні. Як жартують тренери, ще б одного Тарасюка, і була б сімейна четвірка на змішану естафету. Хоча в Єгипті біатлоністка у складі іншої четвірки.

На юніорському чемпіонаті світу Тетяна була четвертою в естафеті та потрапила до топ-20 в індивідуальній гонці. А на грудневому чемпіонаті України виграла гонку переслідування! У біатлоністки є багато шансів засяяти у біатлоні як єгипетське сонце!

У білому до споду платті вдивляється в морську далечінь киянка Валерія Шейгас, яка також "заякорилась" у Шармі. Якось у сторіс навіть промайнуло відео її пірнання у Червоному морі.

Валерія Шейгас Instagram

Чи разом дівчата проводять час – точно сказати не беремось. Хоча, нижче й будуть певні докази. 19-річна біатлоністка у складі команди Києва стала чемпіонкою України в естафеті. На юніорській першості світу була четвертою в естафеті, 14-ю у спринті.

У білому морському вбранні й 19-річна Ірина Шевченко. Локація ідентична до тієї, на якій сфотографовані її подруги, тож, мабуть, таки точно відпочивають разом. Вогняного "емоджі" в коментарях залишив Олександр Біланенко-молодший. У його батька біатлонний приціл був ще тим!

"Шева" була в золотій естафетній четвірці чемпіонату України та виборола бронзу в суперспринті. А на юнацькому чемпіонаті світу разом з Шейгас була четвертою в естафеті. На юніорському Кубку IBU здобула бронзу в індивідуальній гонці – чотири стрільби на нуль! Спортсменка з Сумщини, яка виступає за Київщину, тренується у відомої ексбіатлоністки та знаної майстрині стрільби Оксани Хвостенко. Ось звідки ті нулі!

Йога, сноуборд, лижі та надихаючі соняхи

Христина Дмитренко, представниця основної збірної, провела перший повноцінний сезон у великому біатлоні. І, судячи з її допису, прагне нових вражень. На цьому відео – щось схоже на йогу, хоча й фахово оцінити не можемо. Можливо, надихнула історія "Чемпіона" про Юлію Журавок, яка справжній ас у східних практиках. Принаймні ексбіатлоністка залишила вподобайку під дописом Христини.

Волинянка Аліна Хміль також демонструє фото з Єгипту! У неї, вочевидь, найвідвертіша морська фотосесія з-поміж усіх подруг по команді!

"Сонечко та хороший настрій" – написала біатлоністка на своїй сторінці в Інстаграм.

Юна біатлоністка фінішувала четвертою в масстарті на чемпіонаті України. Найкращий результат сезону – 7 місце у спринті на юніорському кубку IBU. Сподіваємось, все ще попереду!

Аліна Хміль Instagram

Олександра Меркушина – бронзова призерка юнацького чемпіонату світу 2025 та володарка золота чемпіонату України в суперспринті, ще в останній день березня покаталася на сноуборді на залишках снігового покриття в Буковелі.

Свіжого квітневого снігу не дочекалася, адже його ніхто не чекав, а тому помчала з сестрою Анастасією до Норвегії. Це майже сімейна традиція: ледь не щороку Меркушини катаються в Скандинавії на бігових лижах після завершення сезону.

До речі, під час короткої зимової паузи сестер помітили на ковзанці в Закарпатській області, за яку вони й виступають.

А ось ця світлина Дарини Чалик, яка цьогоріч дебютувала на рівні Кубку світу, датується ще 24 серпня 2022-го. Перший День Незалежності під час великої війни... Погляд, квітучі соняхи на фоні блакитного неба видаються символом віри, надії та світлого майбутнього.

Дарина Чалик Instagram

Нехай настане час, коли й на наших морях знову буде людно, гамірно та мирно!