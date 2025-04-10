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Наполі хоче придбати в Інтера хавбека збірної Італії

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 17:33
Наполі хоче придбати в Інтера хавбека збірної Італії
Давіде Фраттезі
ФК Інтер

Наполі зацікавлений у підписанні центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, 25-річний хавбек є пріоритетною трансферною метою для Наполі на літо. Інтер готовий продати гравця за 35 – 40 мільйонів євро.

У березні повідомлялося про те, у підписанні зацікавлена Рома, яка готова включити в угоду Артема Довбика.

Контракт Фраттезі з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 32 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку гравця 6 голів і 2 асисти в 39 матчах за Інтер у всіх турнірах. У вівторок, 8 квітня, він забив переможний гол у ворота Баварії у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (перемога 2:1).

Наполі Давіде Фраттезі Інтер Мілан

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